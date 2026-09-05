Bu mu ülkeyi yönetecek! Partisinin ismini unutan Özel, kürsüde rezil oldu

Yandaşlarıyla birlikte CHP'yi entrikalarla karıştırıp ortalığı birbirine kattıktan sonra Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel, Edirne'deki programda eline mikrofonu alınca kendi partisinin adını unutup "İyi Parti" diyerek trajikomik bir skandala imza attı. Yanındakilerin uyarısıyla toparlamaya çalışan ancak çırpındıkça batan Özel’in bu gafı; daha kendi kurduğu partinin adını bile bilmeyen ve ülkeyi yönetmeye yeltenen bu zihniyetin basiretsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Özgür Özel, Edirne'de katıldığı programda skandal bir gafa imza attı. Partisinin üye sayısının arttığını savunmaya çalışan Özel, eline mikrofonu alınca kendi partisinin adını unuttu. Yeni Parti yerine "İyi Parti" diyen Özel'in o anları sosyal medyada gündem oldu.

"İYİ PARTİ'NİN MİLYONLARCA ÜYESİ OLMASI..."

Konuşmasında üye artışından bahseden Özel, "Eldeki imkanlarla hızlı bir şekilde üye sayısı milyona doğru ilerliyor. İyi Parti'nin milyonlarca üyesi olması İyi Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek" ifadelerini kullandı.

UYARILAR SONRASI TOPARLAMAYA ÇALIŞTI

Yanındakilerin müdahalesi ve uyarısıyla hatasını fark eden Özel, durumu toplamak için "İyi... Yeni Parti. İyi... Musavvat Bey, selam olsun. Bu da bizden olsun yani" diyerek geçiştirmeye çalıştı.

İLK SKANDAL DEĞİL: DAHA ÖNCE DE İLÇE BAŞKANI KARIŞTIRMIŞTI!

Parti isminin unutulması olayı ilk kez yaşanmıyor. Daha önce de 30 Ağustos'ta kürsüye çıkan Yeni Parti Kadıköy İlçe Başkanı Caner Sarıtaş, partisinin açılışında konuşurken "İYİ Parti" demişti. Partililerin uyarısıyla hatasını anlayan Sarıtaş, "Pardon, Yeni Parti... Bu dil sürçmesi çok fazla oluyor" ifadeleriyle skandalı örtbas etmeye çalışmıştı.