Sivasspor golcüsünü Samsunspor’da buldu! Ebrima Ceesay imzayı attı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor hücum hattını Gambiyalı forvet Ebrima Ceesay ile güçlendirdi.
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Sivasspor’da yeni sezon kadro yapılanması kapsamında forvet hattına takviye geldi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun 2026-2027 sezonu sonuna kadar Samsunspor'dan kiralandığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Ebrima Ceesay'e Ekenler Beton Sivasspor forması altında başarılar diliyoruz" ifadesine yer verildi.