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Spor Sivasspor golcüsünü Samsunspor’da buldu! Ebrima Ceesay imzayı attı
Spor

Sivasspor golcüsünü Samsunspor’da buldu! Ebrima Ceesay imzayı attı

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Sivasspor golcüsünü Samsunspor’da buldu! Ebrima Ceesay imzayı attı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor hücum hattını Gambiyalı forvet Ebrima Ceesay ile güçlendirdi.

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Sivasspor’da yeni sezon kadro yapılanması kapsamında forvet hattına takviye geldi.

 

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun 2026-2027 sezonu sonuna kadar Samsunspor'dan kiralandığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Ebrima Ceesay'e Ekenler Beton Sivasspor forması altında başarılar diliyoruz" ifadesine yer verildi.

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