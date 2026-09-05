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Yerel Su hattı kazısında göçük faciası! Toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti
Yerel

Su hattı kazısında göçük faciası! Toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Su hattı kazısında göçük faciası! Toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Elazığ’ın Ağın ilçesinde su boru hattı için yürütülen kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 50 yaşındaki işçi Osman Koç ekiplerin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Elazığ’ın Ağın ilçesine bağlı Bademli köyünde yürütülen altyapı çalışması acı bir olay yaşandı.

 

Edinilen bilgiye göre, iş makinesiyle yürütülen su boru hattı kazı çalışmaları esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük oluştu. Kazıda çalışan işçilerden Osman Koç (50), meydana gelen göçük sonucu toprak altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde toprak altından çıkarılan Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Koç'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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