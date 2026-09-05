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Gündem Witkoff ve Kushner, Moskova'ya ulaştı. Çözüm mü oyalama mı?
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Witkoff ve Kushner, Moskova'ya ulaştı. Çözüm mü oyalama mı?

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Witkoff ve Kushner, Moskova'ya ulaştı. Çözüm mü oyalama mı?

Daha önce Ukrayna'da Zelenskiy ile görüşen Witkoff ve Kushner’ı taşıyan uçak başkent Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na iniş yaptı. Witkoff ve Kushner’ın Rus yetkililerle Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili konuları ele almaları ve barış masasını yeniden kurmaları bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili temaslarda bulunmak üzere Moskova'ya ulaştıkları bildirildi.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Witkoff ve Kushner’ı taşıyan uçak başkent Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na iniş yaptı.

ABD’li temsilciler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev tarafından havalimanında karşılandı.

Witkoff ve Kushner’ın Rus yetkililerle Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili konuları ele almaları bekleniyor.

ABD’li temsilcilerin Moskova'daki temaslarının ardından Kiev’e geçeceği açıklanmıştı.

Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, son olarak ocakta Moskova'yı ziyaret etmiş, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edilmişti.

ÖNCE ZELENSKİY İLE GÖRÜŞTÜLER

Ukrayna ile ABD arasında barış sürecine yönelik diplomatik temaslar hız kazanırken Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile görüşmüştü.

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Zelenskiy, temasın “verimli, detaylı ve yapıcı” geçtiğini bildirdi. İki ülkenin müzakere heyetleri arasındaki diyaloğun sürekli devam ettiğini vurgulayan Zelenskiy, ABD heyetinin Ukrayna ziyareti için takvim üzerinde çalışıldığını kaydetti.

Zelenskiy, daha önce yayımladığı video mesajında Witkoff ve Kushner’ın Rus tarafıyla yapılacak görüşmelere hazırlandığını açıklamıştı

Söz konusu temaslardan çıkacak sonuçların görülmesi gerektiğini ifade eden Zelenskiy, diplomatik süreçte önümüzdeki dönemin kritik olacağına işaret ederek, “Eylülde çok şey değişebilir.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

 

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