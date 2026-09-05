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Spor Kerem Aktürkoğlu derbi sonrası isyan etti: “Bazı şeyler mide bulandırdı”
Spor

Kerem Aktürkoğlu derbi sonrası isyan etti: “Bazı şeyler mide bulandırdı”

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Kerem Aktürkoğlu derbi sonrası isyan etti: "Bazı şeyler mide bulandırdı"

Fenerbahçe’nin Beşiktaş’a 2-1 yenildiği derbinin ardından Kerem Aktürkoğlu, penaltı beklediği pozisyon üzerinden hakem Halil Umut Meler’e sert tepki gösterdi...

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinin ardından Kerem Aktürkoğlu hakem kararlarını eleştirdi. İkinci yarıda oyuna giren Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı verilmemesine isyan ederek Halil Umut Meler’in yönetimini eleştirdi.

 

Sarı-lacivertli futbolcu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, “Üzücü bir mağlubiyet aldık kendi evimizde. Taraftarımızla birlikte güzel bir galibiyet almak istiyorduk. Hoş olmadı, üzücü. Taraftarımıza istediği galibiyeti veremedik. Güzel oynamadık.

 

Dört hafta oldu galiba, dört haftadır Süper Lig'de hakemleri konuşuyoruz. Penaltı pozisyonumu tüm Türkiye görmüştür, kendisi görmediğini söyledi. VAR'dan gelen bilgi topun dışarıda olduğu. Ben tekrarına baktım, içeride.

 

Bize karşı bir şeyler farklı yorumlanıyor. Yoruldum. Söz verdim kendime, saha içinde kalacağım dedim. Bazı şeylerden yoruldum, bazı şeyler mide bulandırdı.

 

Tamam ,kötü oynayabiliriz. Hakemin işi gördüğünü verecek. Görmedim, önümde adam vardı diyor. Bu nasıl bahane, nasıl mazeret anlamadım. Göreceksin. Takımım penaltı kazanacaktı, belki 2-2 olacak, 3-2 olacaktı coşkuyla.

 

Gençlerbirliği maçında da aynı şey. 2 penaltı verilmedi. Burada verilmedi. Bazı şeyler değişecek diye umut ediyorum ama olmuyor. Her hafta hakem konuşuyoruz, yazık! Galibiyetleri konuşalım, tebrik etmesini de biliriz. Hakkımız yendi, savunacağız. Bugün ben doldum. Bu nasıl değişecekse değişsin. Bizim, kimsenin hakkı yenmesin. Adil bir futbol olsun. Herkese eşit şartlarda karar verilsin. Ondan sonra ne olursa olsun. Ortada bir adil şey yok. Kötü oynadığın maçta da kazanabilirsin. Bir şeylere artık dur denmesi lazım” dedi.

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