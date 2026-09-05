Sol zihniyetin temsilcisi Özel, yine algı peşinde! Bol keseden sallayacağı tuttu rehineleri, kuyrukları unuttu

YP Genel Başkanı Özgür Özel algı yapmaya devam ediyor. Yerel seçimlerde vermiş oldukları sözleri yerine getirmeyen kendi belediyelerini görmezden gelen Özel, bu kez de Trakya’da bol keseden vaatler verdi.

Özgür Özel, Edirne Belediyesi tarafından emekliler için düzenlenen "Vefa Bahçesi" açılışına katıldı. Özel, programda Yeni Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozet taktı.

Özel, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de ekonomik sıkıntıların toplumun tüm kesimlerini etkilediğini ancak emeklilerin daha ağır bir tabloyla karşı karşıya olduğunu savundu.

Emekli aylıklarının alım gücünün yıllar içinde gerilediğini ifade eden Özel, barınma ve beslenmenin emeklilerin en temel sorunları arasında yer aldığını söyledi.

Konuşmasının sonunda iktidar değişikliği hedeflerini yineleyen Özel, emekli, işçi, çiftçi, esnaf ve gençlerin ekonomik koşullarını iyileştireceklerini söyledi.

YİNE BOL KESEDEN ATTI

⁠Sağlık alanında özellikle emeklilere yönelik düzenlemeler yapacaklarını ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Emeklilere özellikle söylüyorum. Hastanede muayene parası, eczanede katkı payı, maaştan yapılan kesintiler geride kalacak. Emeklilerin sağlık ocağında, devlet hastanesinde, üniversite hastanelerinde aldığı sağlık hizmetleri ve eczanedeki ilaç hizmetleri ücretsiz olacak. Bir kuruş para alınmayacak."

Özel bu açıklamaları sonrası akıllara geçmiş dönmelerde hastane kuyrularını ve rehin kalmış hastaları bir kez daha akıllara getirdi.

Emeklilere örgütlenme çağrısında da bulunan Özel, sendika ve derneklerin hak arama mücadelesinde önemli olduğunu belirterek, emeklilerin bu yapılara üye olup mücadeleyi birlikte yürütmesini istedi.

Özel, burada zeytin fidanını toprakla buluşturdu, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Özel, Edirne programı kapsamında Edirne Halk Pazarı’nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Pazarı gezen Özel, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi, kendisine ikram edilen meyvelerin tadına baktı.

Pazarcı önlüğü de giyen Özel, tezgâhın başına geçerek esnafla sohbet etti.