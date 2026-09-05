İthal eden ülkeden ihraç eden ülkeye! Yerli ve milli silahlar Katar’da ses getirdi

Türkiye savunma sanayisi alanında adeta devrim niteliğinde atılımlar yaptı. Yapılan dev yatımlar tüm dünyada yankılanıyor.

Yıllar içerisinde Türkiye, kendi tankını, insansız hava araçlarını (İHA) ve 5. nesil savaş uçağını üreten bir ülke konumuna ulaştı.

Bu başarı sözde kalmayıp rakamlara da yansıdı.

Savunma sanayiinde her yıl yeni ihracat rekorları kırılırken yerlilik oranı hızlı bir şekilde yükseldi.

Yaşanan bu tarihi değişim tüm dünyada ses getirdi.

"TÜRKİYE, SAVUNMA SANAYİİNDE ÇIĞIR AÇIYOR"

Katar merkezli Al Jazeera, Türkiye'nin savunma sanayiinde yaşadığı dönüşüme dair ayrıntılı bir analiz yayımladı.

Analizde askeri kapasitenin önemine değinen Al Jazeera, Türkiye'nin artık sadece kendi ordusu için üretmediğini ve küresel çapta bir üreticiye dönüştüğünü belirtti.

Bu üretim artışı ve yüksek teknoloji sayesinde Türkiye'nin çok sayıda ülke için güçlü bir rakip haline geldiğini ifade eden Al Jazeera, analizinde şu bilgilere yer verdi:

"Türkiye, son beş yılda savunma ihracatını yüzde 103 oranında artırarak tarihi bir sıçrama yaptı.

SIPRI raporuna göre ülke, uluslararası savunma pazarında hızla büyüyor.

ASELSAN, TUSAŞ ve Baykar gibi öncü şirketleriyle küresel düzeyde ses getiriyor.

Gelişmiş hava savunma sistemleri, İHA/SİHA teknolojileri ve deniz platformlarıyla yeni alternatifler arayan ülkelerin ilk tercihi haline gelen Türkiye, savunma sanayiinde çığır açıyor."

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASINA VURFU YAPILDI

Analizde ayrıca Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na da değinildi.

Yapılan anlaşmanın Türkiye için bölgesel etkisine değinen Al Jazeera şunları kaydetti:

"Mekke Savunma Anlaşması, kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Üç ülkeden birine yapılan silahlı saldırı, hepsine yapılmış sayılacak.

Bu durum, yarım asırdan uzun süredir silah konusunda dışa bağımlı olan Türkiye’nin, savunmasını yerlileştirerek bölgesel güvenliğin merkezine yerleştiği büyük bir dönüşümün parçasıdır.”