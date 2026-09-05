Amerikalıların sırtındaki kambur: Yahudilere akan milyon dolarlar

Ruhi Çenet’in New York’taki Yahudi cemaatlerini konu alan belgeseli, ABD’de kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Çok çocuklu Hasidik ailelerin SNAP, Medicaid ve vergi avantajlarından yararlanma oranları gündeme gelirken, Yahudi okullarına aktarılan yüz milyonlarca dolarlık kamu kaynağı da yeniden mercek altına alındı.

ABD’de gençler, kendi vergilerinin New York’taki Yahudilerin okul, sağlık ve sosyal yardım düzenine akmasına öfke gösteriyor. Ruhi Çenet’in belgeseliyle yeniden gündeme gelen tablo, sosyal medyada büyük tepki doğurdu. Amerikalılar, bir yanda vergiler ve kiralarla boğuşurken diğer yanda Yahudi teröristlerin kamu kaynaklarından milyonlarca dolarlık destek almasına tepki gösteriyorlar

Tartışmanın boyutu birkaç ailenin aldığı yardımla sınırlı kalmıyor. New York’taki Yahudi okullarının yemek, ulaşım, özel eğitim ve çeşitli kamu programları üzerinden yıllar içinde 1 milyar doları aşan kamu kaynağından yararlandığı daha önce yapılan araştırmalarla ortaya konmuştu.

Özellikle çok çocuklu aile yapısının hâkim olduğu bölgelerde Medicaid, SNAP ve çocuklara bağlı vergi avantajları Yahudi ekonomisinin önemli unsurlarından biri hâline geliyor. Kiryas Joel gibi Yahudi nüfusunun yoğun olduğu yerleşimlerde yüksek yoksulluk oranı ve çok genç nüfus, devlet yardımlarından yararlananların sayısını ciddi biçimde artırıyor. Böylece çalışan Amerikalının ödediği verginin önemli bir bölümü, kendi içine kapalı yaşayan Yahudilerin sağlık, gıda ve eğitim giderlerinin finansmanına gidiyor.

Belgeselin ardından yükselen öfkenin temelinde de bu çarpıcı tezat yatıyor: Bir tarafta kirayı, faturayı ve market masrafını karşılamak için ikinci işte çalışan gençler, diğer tarafta kamu kaynaklarından geniş ölçekte yararlanan Yahudiler. Amerikalılar artık kendi cebinden çıkan paranın kimlere ve hangi gerekçelerle aktarıldığını daha yüksek sesle sorguluyor. Tartışma büyüdükçe New York’taki Yahudi cemaatlerinin kamu bütçesinden aldığı pay ve bu kaynakların nasıl denetlendiği de daha fazla mercek altına giriyor.

BARAN HABER