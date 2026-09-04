Kamyondaki inek fotoğrafını annesi sanan buzağı dünyayı duygulandırdı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hindistan’da bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği yavru buzağının süt kamyonundaki inek fotoğrafını annesi sanarak memesini emmeye çalışması, sosyal medyada gündem oldu. Dünyanın bir çok yerinde videoyu izleyen kullanıcılar hüzünlendiğini ifade eden yorumlar yaptı.
Hindistan’da bir süt şirketinin kamyonundaki inek fotoğrafını annesi sanan buzağının görüntüleri dünyada gündem oldu. Buzağının annesi sandığı ineğe ulaşma çabası ve çıkardığı sesler ortaya duygulandıran görüntüler çıkardı.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan videoya dünyanın bir çok ülkesinden hüzün dolu yorumlar yağdı.