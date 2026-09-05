İsmail Kartal'ın derbi karnesi: Bileği 9 maç sonra büküldü
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'a 2-1'lik skorla kaybederek ligde ilk dört maçta ikinci mağlubiyetini aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'a 2-1'lik skorla kaybederek ligde ilk dört maçta ikinci mağlubiyetini aldı.
Sarı-lacivertlilerin başına 4. kez geçen Teknik Direktör İsmail Kartal, bu dönemindeki ilk derbisini kaybetti.
2014-2015, 2021-2022, 2023-2024 sezonlarında Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı 10 kez rakip olan Kartal, bu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştı.
Deneyimli çalıştırıcının bu derbiyle 9 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.
İsmail Kartal'ın, Fenerbahçe yönetiminde Beşiktaş'a karşı daha önce 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberliği bulunuyordu.
65 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlılara karşı ilk mağlubiyetini yaşadı.
Kartal'ın özellikle savunma kurgusundaki hataları bugünkü derbiye damga vurdu.
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