Başkan Erdoğan, 4 büyük kulübün başkanını kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerinin başkanlarıyla Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Zirvenin ardından dostluk ve fair-play vurgusu yapan Erdoğan, kulüplere yeni sezonda başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı Dolmabahçe'de ağırladı.
DOSTLUK VE ADİL REKABET MESAJI
Buluşmanın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni başlayan Süper Lig sezonuna ilişkin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet mesajı verdi.
Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerimizin değerli başkanlarıyla, yöneticileriyle bir araya geldik. Birkaç hafta önce başlayan Süper Lig'imizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum."
AVRUPA ZAFERLERİNE VURGU
Başkan Erdoğan, açıklamasında Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarına da başarı dileğinde bulundu. Kulüplerin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle Türkiye'nin göğsünü kabartacağına inandığını belirten Erdoğan, tüm spor kulüplerine başarılar diledi.