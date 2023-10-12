İşgalciler 55 Filistinliyi rehin aldı!
Siyonist güçleri işgal altındaki Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'da 55 Filistinliyi gözaltına aldı.
Siyonist güçleri işgal altındaki Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'da 55 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine yaptığı açıklamada, siyonist güçlerinin işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gözaltı operasyonları gerçekleştirdiğini söyledi.
Serahine, bu operasyonlarda 55 Filistinlinin işgal güçlerince gözaltına alındığını aktardı.
Sözde siyonist makamları, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO