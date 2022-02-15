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Dünya İşgalci İsrail güçlerinden öğrencilere saldırı! Yaralılar var
Dünya

İşgalci İsrail güçlerinden öğrencilere saldırı! Yaralılar var

Filistin Kızılayı, Kudüs Üniversitesinde Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere destek gösterisi yapan öğrencilere işgalci İsrail güçlerinin müdahale ettiğini ve 17 öğrencinin yaralandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 22:38:00 -
İşgalci İsrail güçlerinden öğrencilere saldırı! Yaralılar var

Filistinlilerin Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerinden tahliyeye zorlanmasına karşı yapılan destek gösterileri sürüyor.

Kudüs Üniversitesinin Abu Dis Kampüsünde öğrenciler tarafından Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinliler için düzenlenen destek gösterisine terörist İsrail güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, işgalci İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 17 öğrencinin yaralandığı ifade edildi.

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