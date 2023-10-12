İşgal rejimi yaralı taşıyan ambulansları hedef alıyor!
Siyonist işgal rejimi, Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıda yaralıları taşıyan ambulansları hedef alıyor.
Siyonist işgal rejimi, Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıda yaralıları taşıyan ambulansları hedef alıyor.
"Aksa Tufanı" operasyonu kapsamında batılı ülkeler ve işgal rejimi, havadan ve denizden Gazze'deki sivil halkı hedef alarak bombalıyor.
Gazze Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, işgal rejiminin ambulansları hedef alan hava saldırısında 4 sağlık görevlisinin şehid olduğunu bildirdi. (İLKHA)