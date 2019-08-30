İşçi kıyımının sürdüğü İBB'de yeni atama Göreve gelir gelmez yüzlerce kişiyi işten çıkaran CHP'li Ekrem İmamoğlu, İGDAŞ’ın Genel Müdürlüğü'ne Dr. Mithat Bülent Özmen’i atadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakleri İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN şirketlerinde çalışan bin 310 kişinin ekmeğiyle oynayan Ekrem İmamoğlu, İGDAŞ’ın Genel Müdürlüğü’ne Dr. Mithat Bülent Özmen’i atadı. İBB önünde protestolar devam ediyor CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yerel seçimler öncesinde verdiği sözleri unutup göreve gelir gelmez yüzlerce kişiyi işten çıkarmasına tepkiler giderek büyüyor. Ekmeğiyle oynanan işçiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde protesto gösterilerine devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim öncesinde hiçbir işçinin ekmeğiyle oynamayacağız diyerek namus sözü vermesine vurgu yapan işçiler, “işçiler burada namus sözü nerede, hak hukuk adalet” sloganları attı.

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