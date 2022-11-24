İş makinesi otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
54 yaşındaki D.K'nın kullandığı otomobil, Mumcuoğlu köyü Babadağı mevkiinde aynı yönde ilerleyen iş makinesine arkadan çarptı.
Otomobil sürücüsü ile araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan ismi öğrenilemeyen kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.