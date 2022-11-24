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Yerel İş makinesi otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yerel

İş makinesi otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 09:14:00 -
İş makinesi otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

54 yaşındaki D.K'nın kullandığı otomobil, Mumcuoğlu köyü Babadağı mevkiinde aynı yönde ilerleyen iş makinesine arkadan çarptı.

Otomobil sürücüsü ile araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan ismi öğrenilemeyen kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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