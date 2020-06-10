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Aktüel

İş-Kur’un engelli ve eski hükümlülere desteği sürüyor

Çalışma ve İş Kurumu (İş-Kur) Hakkari İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe projelerinin sonuçlandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 17:35:50 -
İş-Kur’un engelli ve eski hükümlülere desteği sürüyor

Çalışma ve İş Kurumu (İş-Kur) Hakkari İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe projelerinin sonuçlandığını söyledi.


Açıklamalarda bulunan Ahmet Kızılkaya, “Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca engellilerin ve eski hükümlülerin özellikle kendi işlerini kurmalarına ve engellilerin işe uyumlarını ve mesleki eğitimlerini amaçlayan projelere kaynak sağlamak amacıyla ‘Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları’ hakkında yayımlanan genelge kapsamına alınmıştır. 2020/1. dönemi engelli ve eski hükümlü hibe projeleri sonuçlarına göre il müdürlüğümüze başvuruda bulanan eski hükümlülerden şartları uyan 24 eski hükümlü vatandaşımızın projeleri kabul edildi. Eski hükümlülere maksimum brüt asgari ücretin 15 katına kadar, yani 45 bin lira iş kurma desteği sunulacaktır. Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır. Engelli ve eski hükümlü hibe projelerine başvuruda bulunmak isteyenlerin, konuya ilişkin detaylı bilgi edinmek isteyenler, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde çalışan iş ve meslek danışmanlarıyla iletişime geçebilirler veya www.iskur.gov.tr sitemizden takip edebilirler’’ şeklinde konuştu.

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