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Yaşam İş güvenliği hiçe sayıldı! 10 katlı binanın çatısında ölümle burun buruna çalıştılar!
Yaşam

İş güvenliği hiçe sayıldı! 10 katlı binanın çatısında ölümle burun buruna çalıştılar!

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İş güvenliği hiçe sayıldı! 10 katlı binanın çatısında ölümle burun buruna çalıştılar!

İzmir’de 10 katlı bir binanın çatısında izolasyon yapan işçilerin hiçbir güvenlik ekipmanı kullanmadan çalışması dikkat çekti.

İzmir’de bir binanın çatısında yapılan izolasyon çalışması görenleri tedirgin etti.

 

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte kent genelinde çatı onarım çalışmaları hız kazanırken, Eşrefpaşa Caddesi'nde kaydedilen görüntüler iş güvenliği ihlallerini ortaya koydu. 10 katlı bir binanın çatısında kiremit değişimi ve izolasyon yapan ustaların; yaşam hattı, tam vücut emniyet kemeri, baret ve koruyucu file gibi zorunlu iş güvenliği donanımlarını kullanmadan çalıştığı görüldü. İşçilerin metrelerce yükseklikte rüzgara ve eğimli zemine rağmen herhangi bir bağlantı ekipmanı olmadan hareket etmesi ve malzeme taşıması tehlike oluşturdu.

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