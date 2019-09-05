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İş Bankası ve Nestpay arasında iş birliği

Banka, "Maximum Mobil ile Öde" uygulamasını Nestpay Ödeme Hizmetleri'nin kullanımına açtı

05 Eylül 2019 Perşembe 15:21
İş Bankası ve Nestpay arasında iş birliği

İSTANBUL(AA) - Türkiye İş Bankası, mobil ödeme yöntemi "Maximum Mobil ile Öde" uygulamasını Nestpay Ödeme Hizmetlerinin kullanımına açtı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası ve Nestpay Ödeme Hizmetleri arasında yapılan iş birliği ile bankanın mobil ödeme yöntemi olan "Maximum Mobil ile Öde", Nestpay'in sanal POS ürünü olan Paratika altyapısındaki üye iş yerleri tarafından da kullanılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Kartlı Ödeme Sistemleri Müdürü Mehmet Bülent Kutacun, müşterilerin hayatını kolaylaştıracak dijital ödeme deneyimlerini sunma konusunda farklı paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Bu yöntemlerden biri olan Maximum Mobil ile Öde'nin kullanılabildiği e-ticaret platformlarının yaygınlaştırılmasında, Paratika ile yaptığımız iş birliğini de fintech ekosistemindeki değer zincirine önemli bir katkı olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Nestpay'in bağlı olduğu Payten Teknoloji Genel Müdürü Burak Kutlu da Paratika Sanal POS'un, 20 yıllık e-ticaret bilgi birikimlerinin sonucunda 2015'te doğduğunu, şu anda 400'e yakın üye iş yeri ile 4 yılda Paratika Sanal POS'u pazarda iyi bir konuma getirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu yıl önceliğimizi Maximum Mobil ile Öde gibi katma değerli ödeme hizmetlerinin entegrasyonuna verdik ve Maximum Mobil ile uygulaması üzerinden ilk işlemi de başarıyla gerçekleştirdik. Dijital çağda ödemenin kart dışı formlarla ya da karta bağlı fakat farklı doğrulama yöntemlerinin kullanıldığı cüzdan gibi uygulamalarla yapıldığı bir müşteri davranışının geliştiğini gözlemliyoruz. Ödeme alanında faaliyet gösteren bir fintech olarak ekosistemdeki en önemli bankalardan biriyle gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği konusunda son derece heyecanlıyız."


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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:21
  1. İşbankası
  2. Maximum Mobil
  3. paratika

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