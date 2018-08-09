İş arayan vatandaşlara müjde!

Bu sayede kamuya personel alımında bürokratik işlemler azalacak. Yüksek nitelikli işgücü açığını kapatmak için özel eğitim programları düzenlenecek. Bugüne kadar 1.6 milyon kişiye ekmek kapısı açan toplum yararına işlerde özel sektör de devreye girecek. Yurtdışında eğitim alan gençlerin devlette işe girmesi konusunda da yeni bir sınav sistemi kurulacak. Yeni sistem teknolojik gelişmelere uygun işgücü arz ve talebini en kısa sürede eşleşmesini sağlayacak. Dijital dönüşüm uyum sağlayacak işgücünü yetiştirecek programlar devreye girecek. İşgücüne meslekler arası geçiş kolaylaşacak. Teknolojik gelişmelerin işgücü piyasasına etkisi konusunda özel bir çalışma yapılacak.