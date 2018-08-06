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Irmağa düşen 9 yaşındaki Tolga toprağa verildi

Bartın'da ırmağa düşerek hayatını kaybeden çocuk, ebedi yolculuğuna uğurlandı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 14:55
Irmağa düşen 9 yaşındaki Tolga toprağa verildi

Bartın'ın Kozcağız beldesinde, dün ailesine ait inekleri aramaya çıktığı sırada dengesini kaybederek ırmağa düşmesi sonucu yaşamını yitiren 9 yaşındaki Tolga Kerim Ateş'in cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Cenazesi Kocameşe Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilen Ateş için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Ateş'in cenazesi, daha sonra Ulu Camisi'ne götürüldü.

Cenaze töreninde güçlükle ayakta durduğu görülen baba Yakup Ateş'i, yakınları teselli etti.

Tolga Kerim Ateş'in cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından Şar Mahallesi'ndeki Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 14:55
  1. Bartın
  2. Tolga Kerim Ateş

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