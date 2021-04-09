Irkçılık Avrupa’yı kasıp kavuruyor! Avusturya’da 2020 yılında 3 bin 39 ırkçı eylem kayıt altına alındı

Avusturya’da 20 yıldır ırkçılık vakalarını rapor eden sivil toplum kuruluşu Irkçılık Karşıtı Çalışma ve Sivil Tepki (ZARA) derneği, 2020 yılı ırkçılık raporunu yayımladı. Rapora göre Avusturya’da 2020 yılında 3 bin 39 ırkçı eylem kayda geçti. Bu sayı bir önceki yıla göre ırkçı eylemlerde üçte bir oranında bir yükselişe işaret ediyor. 2019 yılında bin 950 ırkçı eylem kayda geçmişti.

Irkçı vakalara dair bildirimlerin artışında korona salgını, George Floyd’un ırkçı saiklerle öldürülmesinin ardından gerçekleşen ırkçılık karşıtı gösteriler ve Viyana’da gerçekleşen terör saldırısı gibi 2020 yılına damga vuran gelişmelerin etkili olduğu düşünülüyor.

“Irkçılığı Görünür Kılarak, Onu Daha Mücadele Edilebilir Hâle Getiriyoruz”

Rapora göre 2020 yılında internet üzerinden ırkçılığa uğrayanların sayısı iki katına çıktı. Bu artışın, koronavirüs salgını nedeniyle hayatın daha çok sanal platformlara taşınması ve buna bağlı olarak daha çok insanın ırkçılığı çevrimiçi ortamda deneyimlemesi ile ilgili olduğu vurgulandı. İnternet ortamında karşılaşılan ırkçı vakalara dair artan bildirimlerin ise çevrimiçi nefretin nispeten daha kolay raporlanabilir olmasından kaynaklanabileceği bildirildi. Çevrimiçi nefretle mücadele kapsamında çıkarılan yeni yasa paketi sayesinde, gelecekte daha fazla mağdurun kendilerini yasal olarak savunabileceği düşünülüyor.

ZARA Genel Müdürü Caroline Kerschbaumer çevrimiçi ırkçılık hakkında, “2020’de ırkçılık ve nefret konuları internette geleneksel ve sosyal medya platformlarında oldukça gündemdeydi. Bu durum farkındalık yaratarak daha fazla görmemize, daha fazla kulak vermemize, müdahil olmamıza ve ayrıca daha fazla bildiride bulunmamıza neden oluyor. Irkçılığı görünür kılarak, onu daha mücadele edilebilir hâle de getiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Irkçılıkla Mücadele Kriz Zamanlarında Ertelenmez”

Irkçı saldırıların en çok yer bulduğu mecra, 2 bin 148 vaka sayısı ile internet oldu. Bunu 303 ırkçılık vaka sayısıyla kamuya açık yerler takip etti. Tüm bildirilerin yaklaşık dörtte birinin, ten rengi nedeniyle siyahlara ve beyaz olmayan insanlara yönelik ırkçılıkla ilgili olduğu tespit edildi. Saldırıların üçte birini ise hizmet alımı veya yaşanılan çevrede karşılaşılan vakalar oluşturuyor.

ZARA Danışmanlık Birimi Müdürü Dilber Dikme, “Hayatın neredeyse tamamen yaşanılan ev ve iş arasında gerçekleştiği bir dönemde, bu özellikle katlanılmaz bir durum ve ırkçılığa karşı önlemlerin özellikle kriz zamanlarında ertelenemeyeceğini bir kez daha gösteriyor.” şeklinde konuştu.

“Irkçılığa Karşı Acil Bir Eylem Planına İhtiyaç Var”

Avusturya‘da “terör yapılanması oluşturmak, teröre finansal destek, organize suç örgütü ve kara para aklamak” suçlamalarıyla 9 Kasım’da 60 adrese yönelik yapılan ve “Luxor Operasyonu” adı verilen polis baskınlarında, 30 Müslüman aktivist ve akademisyen gözaltına alınarak sorgulanmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Eylül 2019’dan itibaren Caroline Kerschbaumer ile yönetimi üstlenen ZARA 2. Genel Müdürü Barbara Liegl de ırkçılıkla mücadelede etkili tedbirler alınması için çağrıda bulundu. Liegl, “2020’de, Luxor Operasyonu’nun gerçekleştirilme şekli gibi, birleştirmek yerine bölen bazı siyasi kararlar alındı. Pek çok insan bu bağlamda bize Müslüman olarak sokağa çıkmaya korktuklarını ifade etti. Avusturya’nın acilen daha önce ilan edilen ırkçılığa karşı eylem planına ihtiyacı var ve bu plan ırkçılığın her türüyle eşit şekilde mücadele etmeli!” şeklinde konuştu.