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Gündem Irkçı söylemler mazlumları vurdu
Gündem

Irkçı söylemler mazlumları vurdu

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, 2020 yılı içerisinde yurt içi ve dışında 37 milyon kişiye yardım eli uzattıklarını belirtti. Başkan Kınık, Suriyelileri hedef alan ırkçı söylemin bağışları etkileyip etkilemediği sorusuna ise "Irkçı politikalarla küresel bağışta azalma olduğunu görüyoruz. Irkçı söylemler ve yabancı düşmanlığı bizden yardım bekleyen insanların umutlarını kırıyor." cevabını verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 15:54:00 -
Irkçı söylemler mazlumları vurdu

Son dönemde artan yabancı düşmanlığı ve ırkçı söylemler Kızılay’a yapılan bağışları etkilemeye başladı. 2020 yılında yürüttüğü insani yardım faaliyetlilerinin anlatıldığı toplantıda konuşan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Suriye’ye karşı yürütülen ırkçı politikaların bağışları olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Hedef 60 ülkeye ulaşmak

Bölgede 12 kampın bulunduğunu ve 50 bine yakın yardım tırı ulaştırdıklarını kaydeden Kınık, “Suriye krizi uzamış bir krizdir ancak tek kriz değildir. Yorgunluk ve isteksizlik var. Irkçı politikalarla küresel bağışta azalma olduğunu görüyoruz. Irkçı söylemler ve yabancı düşmanlığı bizden yardım bekleyen insanların umutlarını kırıyor. İyiliğin amiral gemisi merhamet çınarı Kızılay'ımız milletimizin desteğiyle faaliyetlerini arttırarak devam edecektir. 2020’de 57 ülkede 8 milyon 250 bin ihtiyaç sahibine yardım eli uzattık. 2021’de 60 ülkede 8 milyon 500 kişiye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

37 milyon kişiye yardım

Pandemi sürecinde vatandaşları yalnız bırakmadıklarını belirten Kınık, “Yardımlarımızla yurt içinde 26 milyon 16 bin 591 kişiye ulaştık. Hem yurt içinde hem de yurt dışında toplam yaklaşık 37 milyon kişiye ulaşıldı. Sosyal yardımlarda 796 bin 957 kişiye 78 milyon 168 bin 184 lira ulaştırıldı. 11 milyon 12 bin 153 insana 126 milyon 134 bin 829 lira değerinde gıda yardımı yapıldı. Pandemi sürecinde 2 milyon 819 bin 133 kişiye hijyen seti ve malzemesi ulaştırıldı” dedi.

Kaynak: Yeni Şafak

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