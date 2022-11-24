İranlıların iç organlarından çıkanlar şoke etti
Ağrı'da yakalanan 4 İranlı'nın iç organlarından 14 paket halinde 642,57 gram metamfetamin çıktı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Doğubayazıt ilçesine giriş yaptığı tespit edilen M.O.K., H.M., M.M. ve E.B.'yi Hasankeyf Mahallesi Çevreyolu Bulvarı'nda yakaladı.
İç organlarından uyuşturucu çıktı
Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne götürülerek muayene edilen şüphelilerin iç organlarında, yabancı cisimlerin olduğu belirlendi.
Karın bölgesinden 14 paket içerisinde 642,57 gram metamfetamin çıkarılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
AA’nın haberine göre Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında ifadeleri alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.