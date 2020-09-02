İranlı isim ABD’ye ve İsrail'e salladı! Saldırı olursa karşılığında vuracakları yeri resmen açıkladı
İran’dan ABD’ye ve yanındaki İsrail'e yeni uyarı geldi. ABD’nin herhangi saldırı girişiminde, Ortadoğu’daki askeri üslerinin hedef alınacağı açıklandı.
İranlı General Kasım Süleymani suikastı sonrası ABD ile savaş eşiğinde olan İran’dan yeni açıklama geldi.
İran Parlamentosu Başkanı Ali Laricani, İran’a yönelik düşmanca eylem karşısında ABD’ye gözdağı verdi.
Ali Laricani yaptığı açıklamada, bir girişim olması durumunda ABD’nin Ortadoğu’daki askeri üslerini vuracağını duyurdu.
'İsrail de harekete geçer'
ABD’nin bölgede İran’a karşı planladığı senaryolara karşı dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizen İran Parlamentosu Başkanı Ali Laricani, ABD askeri eylemde bulunursa İsrail’in de İran’a karşı harekete geçeceğini ekledi.
İran İsrail'i de ABD'nin yanında yer aldığı için uyardı.
Laricani, ABD’nin İran’a saldırması durumunda ordunun ilk önce ABD üslerini hedef alacağını söyledi.
Laricani, ABD’nin aslında çekindiğini belirterek, “Çünkü onlar İran’ın büyük bir güç olduğunu biliyorlar ama önümüzü keseceklerini düşünerek hayallerde yaşıyorlar. İran’ın petrol satışını sıfırlamak istiyorlar’’ dedi.
Geçtiğimiz günlerde İran Rehberi Ali Hamaney’in öncülüğünde İran, 11 ABD askeri üssü izlediklerini belirtmişti.
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