Dünya bunu konuşuyor! Şahed 136 İHA'nın Amerikan üssünü vurduğu anlar ortaya çıktı

İran’ın, İsrail ve ABD tarafından düzenlendiği belirtilen ortak operasyona karşılık olarak Bahreyn’deki ABD 5’inci Filo karargahını füze saldırısıyla hedef aldığı öne sürüldü.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede bulunan ABD askeri tesislerine yönelik bir füze saldırısının başlatıldığı ve tedbir amacıyla hava saldırısı sirenlerinin devreye alındığı bildirildi. Misilleme kapsamında, Bahreyn’de konuşlu ABD Donanması’na ait 5’inci Filo karargahının doğrudan hedef alındığı ifade edildi.

Başkent Manama’da ve ABD üssü çevresinde şiddetli patlama seslerinin duyulduğu, bazı bölgelerden dumanların yükseldiğinin aktarıldığı kaydedildi.

Öte yandan ABD’nin Manama Büyükelçiliği, ülkedeki personel ve vatandaşlarına yönelik acil güvenlik uyarısı yayımladı. Açıklamada, tüm büyükelçilik personeli için “bulunduğunuz yerde kalın” protokolünün devreye sokulduğu belirtilerek, Bahreyn’de bulunan ABD vatandaşlarına ikinci bir duyuruya kadar güvenli şekilde bulundukları yerde kalmaları tavsiye edildi.