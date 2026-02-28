  • İSTANBUL
Dünya İşgalci İsrail saldırı videosunu yayınladı: İran’da yüzlerce hedefi vurduk
Dünya

İşgalci İsrail saldırı videosunu yayınladı: İran’da yüzlerce hedefi vurduk

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD ve işgalci İsrail'in İran'a yönelik başlattığı hukuksuz askeri harekatta ilk görüntüler yayınlandı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), düzenlediği operasyonla İran'ın batısındaki askeri ve stratejik hedeflerin vurulduğu anları paylaşarak, yüzlerce noktanın imha edildiğini iddia etti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı kapsamlı askeri harekatta ilk görüntüler yayınlandı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), operasyon kapsamında İran'ın batısındaki askeri noktalar ile stratejik hedeflerin vurulduğu anları paylaşarak, yüzlerce noktanın imha edildiğini duyurdu.

İran’a karşı kirli bir ittifak kuran ABD ve İsrail, sabah saatlerinde kapsamlı bir operasyon başlattı. Sabah saatlerinde Kudüs’te sirenler çalarken, İran'ın başkenti Tahran’da patlama sesleri duyuldu.

KATİL İSRAİL'DEN SALDIRI VİDEOSU

İşgal devleti İsrail, İran'da vurduğu noktaların görüntülerini yayınladı. Sosyal medyadan paylaşılan videoya "İsrail Savunma Kuvvetleri, Kükreyen Aslan Operasyonu kapsamında İran'ın batısındaki yüzlerce hedefi vurdu." notu düşüldü.

