Mete Yarar İran'dan korkutan istihbaratı aldı: Şu an içerdeler

Bu harekat başka duruyor. Bu haksız savaşın bir yol haritası var. Devrim Muhafızları ana hedef olacak. Ayakta duran üst komuta kademelerine saldırılar olacak. ABD ile İsrail arasında bir iş bölümü yapılmış. Amerikalılar bu işin istihbarat, lojistik ve özel kuvvet kısmını üstlenmiş durumda. İşin suikast ve nokta operasyonlar kısmını ise İsrail'e bırakmış durumdalar.