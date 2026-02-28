  • İSTANBUL
Mete Yarar İran'dan korkutan istihbaratı aldı: Şu an içerdeler
Haber Merkezi

Mete Yarar İran'dan korkutan istihbaratı aldı: Şu an içerdeler

Güvenlik Politiakaları Uzmanı Mete Yarar, ABD ile İran arasında patlak veren savaşla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yarar, sızmaların yaşanmaya başladığını söyledi.

Mete Yarar İran'dan korkutan istihbaratı aldı: Şu an içerdeler

Haber Global ekranlarında konuşan Mete Yarar, İran'a sessiz sedasız sızmaların yaşandığını ve nokta operasyonların patlak vereceğini söyledi.

Mete Yarar İran'dan korkutan istihbaratı aldı: Şu an içerdeler

Mete Yarar yaptığı açıklamada, "İki aydan beri hazırlanan saldırının rejimin yıpratmaya yönelik olduğunu düşünüyordum. Ben uzun süredir savaşın çoktan başladığını söylüyordum. Bir hazırlık safası yapılıyordu. Ben içeriye hem ABD hem de İsrailli güçlerin sızdığını düşünenlerdenim. Trump mesela 'askerlerimiz ölebilir' demişti.

Mete Yarar İran'dan korkutan istihbaratı aldı: Şu an içerdeler

Bu harekat başka duruyor. Bu haksız savaşın bir yol haritası var. Devrim Muhafızları ana hedef olacak. Ayakta duran üst komuta kademelerine saldırılar olacak. ABD ile İsrail arasında bir iş bölümü yapılmış. Amerikalılar bu işin istihbarat, lojistik ve özel kuvvet kısmını üstlenmiş durumda. İşin suikast ve nokta operasyonlar kısmını ise İsrail'e bırakmış durumdalar.

Mete Yarar İran'dan korkutan istihbaratı aldı: Şu an içerdeler

Uzun vadeli gizli örtülü operasyonlar olacağı ve nokta operasyonların da yaşanacağını düşünüyorum. Bunun yanında güvenli ve kurtarılmış bölgeler ilan edilecek. Belucistan, Irak sınırı ve Hürmüz Boğazı'na yakın noktalarda bunu yapacaklar" dedi.

