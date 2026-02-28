Macron’dan dünya liderlerine çağrı: BMGK acil toplanmalı, barış tehdit altında

  • İSTANBUL
Ortadoğu'da ABD, İsrail ve İran hattında patlak veren sıcak savaş, küresel diplomasiyi ayağa kaldırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bölgedeki kontrolsüz tırmanışın uluslararası barışı tehdit ettiğini belirterek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası BMGK'yi acil toplantıya davet etti. Bölgedeki Fransız varlıklarını korumak için her türlü önlemi aldıklarını belirten Macron, İran rejimine müzakere masasına dönme çağrısı yaparken, "Talep edilirse ortaklarımızı korumak için gerekli kaynakları seferber etmeye hazırız" dedi.

Macron, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdığını açıkladı.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, İsrail ve İran arasında savaşın patlak vermesi, uluslararası güvenlik ve barış için ciddi sonuçlar taşıyor." ifadesini kullandı.

Bu kritik anda, Fransa toprakları, vatandaşları ve Fransa'nın bölgedeki varlıklarının güvenliğini sağlamak için her türlü önlemin alındığını belirten Macron, Fransa'nın, talep edilmesi halinde "en yakın ortaklarını korumak için gerekli kaynakları seferber etmeye hazır olduğunu" bildirdi.

ORTADOĞU'DA GERİLİM ARTIYOR

Bölgede gerilimin artmasının herkes için tehlikeli olduğunu, bunun durması gerektiğini vurgulayan Macron, şunları kaydetti:

"İran rejimi, bölgesel istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri gibi nükleer ve balistik programlarına son vermek için iyi niyetle müzakereler yürütmekten başka seçeneği olmadığını anlamalıdır. Bu, tüm Orta Doğu'nun güvenliği için mutlaka gereklidir."

İran halkının kendi geleceğini özgür şekilde inşa etmesi gerektiğini belirten Macron, "rejimin yaptığı katliamların rejimi itibarsızlaştırdığını ve halka söz hakkı verilmesini zorunlu kıldığını" dile getirerek, "Ne kadar erken o kadar iyi." ifadesini kullandı.

Macron, ayrıca uluslararası sorumlulukları gereği Fransa'nın BMGK'ye acil toplanma çağrısı yaptığını bildirdi.

sinan

kime karşı toplanıyor.. abd ile ittifak mı edecek. ezeli düşmandı düne kadar...

Cabbar

Sanırım bu kıyametin fitilini ateşledi. Bakalım Türkiye ne zaman ve nasıl denkleme girecek.
