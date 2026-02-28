  • İSTANBUL
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Müslüman ülke İran için hava savunma sistemlerini aktif etti: 36 İHA ve 13 balistik füze düşürüldü
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Müslüman ülke İran için hava savunma sistemlerini aktif etti: 36 İHA ve 13 balistik füze düşürüldü

İran'ın Ortadoğu'daki Amerikan üslerini İHA ve balistik füzelerle hedef almasının ardından Ürdün'den flaş bir açıklama geldi. Açıklamada çok sayıda İHA ve füzenin düşürüldüğü bildirildi.

1
#1
Foto - Müslüman ülke İran için hava savunma sistemlerini aktif etti: 36 İHA ve 13 balistik füze düşürüldü

Ordunun "yetkili" olarak nitelendirdiği bir askeri kaynağa dayandırdığı açıklamasında, "Silahlı kuvvetler bugün Ürdün topraklarını hedef alan 36 İHA ve 13 balistik füzeye müdahale etti." ifadelerine yer verildi.

#2
Foto - Müslüman ülke İran için hava savunma sistemlerini aktif etti: 36 İHA ve 13 balistik füze düşürüldü

Saldırıların nereden gerçekleştirildiği bilgisine yer verilmeyen açıklamada, Ürdün hava savunma sistemleri tarafından 13 balistik füzenin başarıyla önlendiği, İHA'ların ise düşürüldüğü kaydedildi.

#3
Foto - Müslüman ülke İran için hava savunma sistemlerini aktif etti: 36 İHA ve 13 balistik füze düşürüldü

Bilindiği üzere ABD'nin Ürdün'de kritik bir askeri üssü bulunuyor ve bu üsse son zamanlarda önemli sevkiyatlar yapıldı. İran'ın da Arap ülkelerindeki Amerikan üslerini vurduğu düşünülüğünde düşürülen İHA ve füzelerin İran'a ait olduğu gerçeği ortaya çıkıyor.

#4
Foto - Müslüman ülke İran için hava savunma sistemlerini aktif etti: 36 İHA ve 13 balistik füze düşürüldü

Açıklamada, söz konusu saldırılarda can kaybı yaşanmadığı ancak maddi hasarın oluştuğu aktarıldı.

#5
Foto - Müslüman ülke İran için hava savunma sistemlerini aktif etti: 36 İHA ve 13 balistik füze düşürüldü

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı. İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

#6
Foto - Müslüman ülke İran için hava savunma sistemlerini aktif etti: 36 İHA ve 13 balistik füze düşürüldü

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı. İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail'de halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı. İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu. İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

bizsdeki arapcılar ne diyorsunuz

bakın ürdün serif hüsyenin torunu taarfından yönetiliyor hatırlatayaım <<osmanlıyı vuran sahsın torunları ::))
