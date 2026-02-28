AK Partili Bülent Turan anısını anlattı! “Bir adamın nefsi için Erdoğan’ı yormayalım”

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Her Mahallesiyle Her Hikayesiyle İstanbul" programına katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, konuşmasında makamların kişisel ve ailevi çıkarlar için kullanılmasını eleştirdi. Çanakkale'de milletvekili adayı olduğu dönemde muhtar olan amcasına görevi bırakmasını söylediğini belirten Turan, "'Bir ilde vekilin amcası muhtar olmaz' dedim. Beni dinledi ve muhtarlığı bıraktı" ifadelerini kullandı.

"Adam il başkanı, kardeşi il müdürü; olmaz. Adam milletvekili, yeğeni bilmem ne temsilcisi; olmaz. Kızıyor insanlar buna" diyen Turan, "Tırnaklarımızla geldiğimiz bir yapıyı, teşkilatı bozmayalım, yormayalım. Bir adamın nefsi için Erdoğan'ı yormayalım" şeklinde konuştu.

Partide hem kamuda hem de parti kademelerinde görev talep edenlere ilişkin de konuşan Turan, "Hem kamuda çalışıp hem partide görev almak bizim prensiplerimizde var mı? Kendi şahsi meselelerimiz için partimizi üzmeyelim" dedi.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Turan’ın sözleri kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılırken, çok sayıda kullanıcı tarafından destek mesajları paylaşıldı. Açıklamaların özellikle teşkilat disiplini ve kurumsal yapı vurgusu nedeniyle beğeni topladığı görüldü.