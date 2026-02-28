  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem

Türkiye'den son dakika İran kararı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve ABD’nin İran'a saldırıları sonrası başlayan savaşla ilgili bir yazılı açıklama yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları ve sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İsrail ve ABD’nin İran’a saldırmasıyla başlayan ve İran’ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla devam eden gelişmeler, bölgemizin geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak niteliktedir.

Uluslararası hukuka aykırı ve masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden derin kaygı duyuyor, şiddetin tırmanmasına neden olabilecek kışkırtmaları kınıyoruz. Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz.”

Bölgemizdeki meselelerin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır.

İlgili ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın güvenlikleri önceliğimiz olup bu hususta gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

1
Yorumlar

hasel

İranı büyük ölçüde tahrip etmeden,HAYDUTLAR,savaşı bitirmeyecekler.

Asım keski

Türkiye'nin ABD ile yakın ikiskiler içinde olması de bilgenin gekecgi acisjndan kaygı verigi. Yıllardır diyorum. ABD de eğitim görmüş hiç kimse dehketin stratejik kurumlarının başında yani yakınında olmamalı. Bu bir tehlikedir.
