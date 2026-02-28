  • İSTANBUL
Ahmed El Şara da topa girdi! Suriye'den İran'a hiç hesapta olmayan tepki Axios: Hamaney öldürüldü Müslüman ülke İran için hava savunma sistemlerini aktif etti: 36 İHA ve 13 balistik füze düşürüldü Hatay semalarında sıcak saatler: Füzelerin biri gidiyor, biri geliyor Özgür Özel'den büyük skandal! Soruşturma başlatıldı İran'ın saldırısı sonrası Katar'dan beklenmedik karar! Tamamen durduruldu Savaşa bir ülke daha dahil oldu: İran'ın yanındayız, yakında ABD üslerini vuracağız Çocuklar ölüyor, astroloji ile 'Kova tutulması' yorumu yapıyorlar: Sosyal medyada Sözcü TV'ye büyük tepki İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi! İsmini İslam tarihindeki Fil Vakası'ndan alan 'Pişmiş Çamur' Tesadüfe bakın: Tanju Özcan'ın eşi Mehtap Özcan Mısırlıoğlu'nun başına iki kez talih kuşu kondu
Ahmed El Şara da topa girdi! Suriye'den İran'a hiç hesapta olmayan tepki
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ahmed El Şara da topa girdi! Suriye'den İran'a hiç hesapta olmayan tepki

İran'ın saldırılara karşılık olarak ABD'nin Körfez ülkelerindeki üslerini vurmasının ardından Suriye'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD ve İsrail'in saldırılarına İran'ın verdiği yanıt gerilimi tüm Orta Doğu'ya yaymasına neden oldu. İran, Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef aldı.

O saldırıya bir tepki de Suriye'den geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Suriye Arap Cumhuriyeti Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı; Suudi Arabistan Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn Krallığı, Katar Devleti, Kuveyt Devleti ve Ürdün Haşimi Krallığı'nın egemenliğini ve güvenliğini hedef alan şiddetli İran saldırılarını en sert şekilde kınamaktadır.

Suriye Arap Cumhuriyeti, bu acımasız saldırılara maruz kalan kardeş ülkelerle tam dayanışma içinde olduğunu ifade ederken; bu ülkelerin güvenlik ve istikrarına yönelik her türlü tehdidi kesin bir dille reddettiğini vurgular, egemenliklerine ve toprak bütünlüklerine saygı duyulması çağrısında bulunur.

Suriye; bölge meselelerinin çözümü, bölgede güvenlik ve istikrarın tesisi ve tüm bölge halklarının huzuru için diyalog, diplomasi ve barışçıl çözüm odaklı tüm çabaları desteklemeye devam edeceğini teyit eder."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Yüzlerce çocuğun katiller tarafından şehit edilmesine bir şey demiyor..Abd ve İsrailin adamı zaten. Bugün gördük zaten Suriye havasahasinda İrana atılan füzeleri.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
