Ahmed El Şara da topa girdi! Suriye'den İran'a hiç hesapta olmayan tepki

O saldırıya bir tepki de Suriye'den geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Suriye Arap Cumhuriyeti Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı; Suudi Arabistan Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn Krallığı, Katar Devleti, Kuveyt Devleti ve Ürdün Haşimi Krallığı'nın egemenliğini ve güvenliğini hedef alan şiddetli İran saldırılarını en sert şekilde kınamaktadır.