İran'dan ABD ve İsrail'e gözdağı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve İsrail'e gözdağı verdi. Erakçi, "Güçlü silahlı kuvvetlerimiz saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir" ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail ve ABD'nin İran’a karşı yürüttüğü savaşın hukuk dışı olduğunu ve İran Silahlı Kuvvetleri'nin "saldırganlara hak ettikleri dersi vereceğini" bildirdi.
Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "Netanyahu ve Trump'ın İran'a karşı yürüttüğü savaş sebepsiz, yasa dışı ve gayrimeşrudur. Trump, 'Önce Amerika'yı 'Önce İsrail'e çevirdi; bu da her zaman 'Sonra Amerika' anlamına gelir." ifadelerini kullandı.
İranlı Bakan, "Güçlü silahlı kuvvetlerimiz bu güne hazır ve saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir." dedi.
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri
İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.
İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.
Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.
İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.
İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.
İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.
