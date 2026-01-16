İran'ın Türkiye'ye saldırma ihtimali gerçek bir senaryo! Ama bu riski bertaraf eden bir neden var
ABD'nin İran'a olası saldırısı sonrası Tahran'ın buna yanıt olarak Türkiye'deki üslere saldırı girişiminde bulunabileceği iddia ediliyor. Peki bu gerçekten mümkün mü? AKİT TV bu olası senaryoyu uzmanlara sordu.
İran'ın ABD'nin olası saldırısına karşılık Ortadoğu'daki ABD üslerini vurabileceği ifade ediliyor. Konuyla ilgili gazeteci Deniz Zeyrek, "İran Türkiye'yi vurabilir mi?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. AKİT TV, Zeyrek'in olası senaryosunu uzmanlara sordu. Uzmanlar ise gündeme gelen ihtimali "Deniz Zeyrek'in uyarısı gerçekçi bir senaryo içeriyor. Fakat NATO üyeliği, konvansiyonel üstünlüğü ve caydırıcılığı bu riski büyük ölçüde bertaraf ediyor" şeklinde cevaplıyor.