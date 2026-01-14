İran tehdit etmişti: ABD askerlerine üssünü acil terk edin uyarısı!

REUTERS: "KATAR'DAKİ BAZI ABD ASKERLERİNİN EL UDEİD HAVA ÜSSÜ'NÜ TERK ETMESİ TAVSİYE EDİLDİ" ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki protestocuları koruma gerekçesiyle ülkeye askeri müdahalede bulunabileceği uyarısının ardından bölgede hareketlilik yaşanıyor. İngiliz haber ajansı Reuters'ın 3 diplomata dayandırdığı haberine göre Katar'da ABD ordusuna ait El Udeid Hava Üssü'ndeki bazı personele çarşamba akşamına kadar üssü terk etmeleri tavsiye edildi. Diplomatlardan biri, "Bu bir tutum değişikliği, emredilmiş bir tahliye değil" dedi. Diplomat, tutum değişikliğinin gerekçesine dair herhangi bir bilgisinin olmadığını söyledi.