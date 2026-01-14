İran'dan beklenmedik Türkiye hamlesi! Yetkili isim duyurdu!
Üst düzey İranlı bir yetkili, Tahran hükümetinin ABD ile olan gerginliği azaltmak için Türkiye ve diğer bölge ülkelerinden yardım istediğini duyurdu.
Üst düzey İranlı bir yetkili, Tahran hükümetinin ABD ile olan gerginliği azaltmak için Türkiye ve diğer bölge ülkelerinden yardım istediğini duyurdu.
İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.
TRUMP'IN AÇIKLAMASI GERİLİMİ TIRMANDIRDI ABD Başkanı Donald Trump, "İranlı eylemcilere yardım yolda. İranlılar protestoya devam eden kurumlarınızı ele geçirin. Katillerin ve tacizcilerin isimlerini kaydedin." açıklamasını yaparken, üst düzey İranlı yetkili Türkiye ve bölge ülkelerinden yardım istedi.
TAHRAN'DAN TÜRKİYE'YE YARDIM TALEBİ Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, ABD'nin ülkelerine saldırması halinde bölgedeki Amerikan askeri üslerinin hedef alınacağını söyledi.
Yetkili, "ABD tarafından saldırıya uğramamız durumunda bölgedeki ABD üslerine saldıracağımız konusunda bölge ülkelerini uyardık. Tahran, Türkiye dahil bölgesel liderlerden ABD tarafından gerilimin tırmandırılmasını önlemelerini istedi." dedi.
Aynı yetkili, Trump'ın tehditleri nedeniyle Washington ile Tahran arasındaki "doğrudan iletişimin" durduğunu da aktardı./ kaynak: akşam
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23