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İran'dan Türkiye açıklaması: Endişeler giderilmeli

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki endişesine ilişkin, "Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyiyle ilgili endişeleri müzakerelerle giderilmelidir" dedi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 15:53
İran'dan Türkiye açıklaması: Endişeler giderilmeli

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyiyle ilgili endişelerinin giderilmesi gerektiğini söyledi.

Kasımi, Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye yönetiminin resmi olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü tanıdığını belirten Kasımi, "Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyiyle ilgili endişeleri var. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyiyle ilgili endişeleri müzakerelerle giderilmelidir. Bu şekilde Astana süreci doğrultusunda bir adım daha ileri gitmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

"ABD her yere fakirlik götürüyor"

Kasımi, ABD'nin girdiği her yere fakirlik ve felaket götürdüğünü savunarak, ABD'nin Astana sürecinin Suriye’ye yaptığı katkılar nedeniyle de öfkeli olduğunu belirtti.

Astana toplantıları, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde beş yıl süren siyasi geçiş görüşmelerinin tıkandığı bir dönemde başlatılmıştı. Format kapsamında garantör ülkeler, (Türkiye, Rusya, İran) çatışmaların en yoğun olduğu alanları "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti.

Çatışan tarafların alıkoyduğu kişilerin serbest bırakılması üzerine çalışan teknik bir grup oluşturuldu. Astana toplantıları, Soçi'de geçen yıl Ulusal Diyalog Kongresi'nin düzenlenmesine olanak sağlayarak, Anayasa Komitesi kurulması için çalışmaların başlatılmasına da imkan verdi.

"Türkiye, ABD siyasetinden bağımsız hareket ediyor"

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami de başkent Tahran'da "İslami Düzenin Güvenliği Ulusal Savunma Mimarisi Konferansı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ABD siyasetinden bağımsız hareket ettiğini ve ABD'nin görünürdeki kuvvetine rağmen Suriye'den çekilmekte olduğunu dile getirdi.

İran basınına göre Selami, "Türkiye, ABD siyasetinden bağımsız hareket ediyor. ABD yok olmaya doğru ilerliyor ve görünürdeki kuvvetine rağmen Suriye'den çekilmekte." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 15:53
  1. İran
  2. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi

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