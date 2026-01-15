  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem

İran'daki protestolarda bilanço ağırlaşıyor

İran'daki protestolarda bilanço ağırlaşıyor

İran'da 28 Aralık’ta hayat pahalılığına karşı başlayan ve kısa sürede hükümet karşıtı gösterilere dönüşen protestolarda can kaybı ve tutuklu sayısı hızla artıyor. ABD merkezli sivil toplum kuruluşu İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA), olaylara dair güncel verileri paylaştı.

Can kaybı ve tutuklu sayısında korkutan artış

HRA tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde devam eden gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı en az 2 bin 615’e ulaştı. Raporda öne çıkan detaylar şunlar:

  • Ölümler: Hayatını kaybedenlerin 2 bin 435’i protestocu, 13’ü ise 18 yaş altı çocuklardan oluşuyor. Ayrıca olaylarla ilgisi olmayan 14 sivil ile 153 güvenlik görevlisi ve hükümet destekçisi yaşamını yitirdi.
  • Tutuklamalar: 31 eyaletteki 187 şehre yayılan toplam 617 gösteride, şu ana kadar 18 bin 470 kişi gözaltına alındı.
  • Yaralılar: En az 2 bin 54 kişinin ciddi şekilde yaralandığı bildirildi.

Veriler yakından takip ediliyor

Örgüt, dünkü raporunda ölü sayısını 2 bin 571, tutuklu sayısını ise 18 bin 434 olarak duyurmuştu. Sadece 24 saat içinde rakamlarda görülen bu artış, sahadaki durumun ciddiyetini koruduğunu gösteriyor. HRA ayrıca, doğrulanmayı bekleyen 882 ek ölüm vakası üzerinde incelemelerinin devam ettiğini belirtti.

