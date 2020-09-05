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Dünya İran’daki patlamada korkunç bilanço! 217 yaralı
Dünya

İran’daki patlamada korkunç bilanço! 217 yaralı

Dün İran’ın İlam kentine bağlı Çerdavul ilçesinde büyük bir patlama medyana geldi. Son incelemelere göre patlamada 217 kişi yaralandı. Yaralıların 106’sının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 12:38:00 -
İran’daki patlamada korkunç bilanço! 217 yaralı

Dün İran’ın İlam kentine bağlı Çerdavul ilçesinde yer alan Zencire Olya köyünde bir TIR’ın taşıdığı klor gazı kapsülünde büyük bir patlama meydana geldi.

Patlama, yaklaşık 2 kilometre çapındaki geniş bir alanı etkiledi. TIR’ın dorsesinde klor gazı taşıyan kapsülün 800 kilogram olduğu belirtildi.

İlam Sağlık Koleji Başkanı Muhammed Kerimyan, 217 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların 106’sının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Patlamaya, TIR sürücüsünün ihmali ve dikkatsizliğinin neden olduğu ileri sürüldü.

Vatandaşlara, kimyasal patlama nedeniyle bölgeye yaklaşmamaları söylendi.

Hastanede tedavi altına alınan 200’den fazla İranlının, patlamayı deprem sandıkları, ardından zehirlenerek hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.

İran Kızılayı da duruma ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, TIR’daki sızıntının en az 100 kişiyi zehirlediği aktrıldı.

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