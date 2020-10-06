  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İran'da son 24 saatte 227 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte 227 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-06 14:09:01 -
İran'da son 24 saatte 227 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 227 artarak 27 bin 419 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 227 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 4 bin 151 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

İran'da böylece salgının başından bu yana yeniden en yüksek bir günlük vaka sayısı kaydedilirken can kaybı da 200'ün üzerinde kalmaya devam etti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 27 bin 419'a, vaka sayısının da 479 bin 825'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 127'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 394 bin 800'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 4 milyon 179 bin 338 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 29'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenice delikanlılık (!) böyle oluyor
Dünya

Ermenice delikanlılık (!) böyle oluyor

Karabağ bölgesindeki Ermenilerden biri Azerbaycan’a meydan okudu. Röportaj sırasında bölgeye yakın bir yere bomba düştü. Azerbaycan’a meydan..
Ermenistan'a destek için bölgeye geldiler!
Dünya

Ermenistan'a destek için bölgeye geldiler!

Azerbaycan-Ermenistan geriliminde tarafsız olduğunu açıklayan Rusya, Ermenistan'a özel bir uçak gönderdi.
Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı
Aktüel

Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı

Kahraman Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Cebrail ilinin 3 köyünde ve bazı stratejik te..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay