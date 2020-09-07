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Aktüel İran'da son 24 saatte 117 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte 117 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-07 12:53:23 -
İran'da son 24 saatte 117 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 artarak 22 bin 410'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 117 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 152 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 22 bin 410'a, vaka sayısının da 388 bin 810'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 733'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 335 bin 572'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 3 milyon 405 bin 55 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sözcü Lari, Tahran, Mazenderan, Gilan, Kum, İsfahan, Rezevi Horasanı, Doğu Azerbaycan, Kirman, Kuzey Horasan, Simnan, Yezd, Zencan ve Kazvin eyaletlerinin "kırmızı bölgeler", Batı Azerbaycan, Elburz, Fars, Loristan, Hürmüzgan, Erdebil, Buşehr, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Güney Horasan, Merkezi, İlam, Çaharmahal-Bahtiyari, Gülistan ve Huzistan'ın ise "riskli bölgeler" arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

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