İran'da patlama! Onlarca yaralı var

Komşu İran’ın batısında yer alan İlam eyaletine bağlı Çerdavul ilçesinde bır TIR’ın taşıdığı klor gazı kapsülü patladı.

Patlama Olya köyünde yaşandı. Yaklaşık iki kilometre çapında bir alan patlamadan etkilendi. Gaz sonucu 100’den fazla kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Gaza maruz kalan bazı kişilerin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Konuya ilişkin konuşan yetkili İlyas Fettahi, ‘TIR sürücüsünün ihmali neticesinde bu oldu. Fakat şu ana kadar can kaybı yaşanmadı’ dedi.

İran Kızılayı ise konuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak, patlamada en az 100 kişinin zehirlendiğini duyurdu.

Olaya çok sayıda itfaiye, helikopter ve ambulans gönderildi.