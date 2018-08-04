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İran'da kriz sonrası gösteriler büyüyor: 1 ölü

İran'ın Kereç kentinde ekonomik sorunların protesto edildiği gösterilerde, otomobil içerisinden açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 23:30
İran'da kriz sonrası gösteriler büyüyor: 1 ölü

İran'ın Kereç kentindeki protesto gösterileri sırasında otomobil içerisinden açılan ateş sonucu bir kişinin öldüğü bildirildi.

İran basınında yer alan habere göre, dün İran'ın Kereç kentinde hayat pahalılığını protesto gösterileri sırasında otomobil içerisinden açılan ateş sonucu bir kişi öldürüldü.

Olayla ilgili ayrıntılı açıklama yapılmazken, katil zanlılarının kullandığı otomobilin markasının tespit edildiği belirtildi.

İran'ın İsfahan şehrinde dün gece başlayan ve Tahran ile Elburz eyaletlerine yayılan ekonomik sorunların protesto edildiği gösteriler bazı noktalarda eylemcilerle güvenlik güçlerinin çatışmalarına sahne olmuştu.

Protesto gösterileri kısa sürede İran'ın diğer şehirlerine de sıçramıştı.

Tahran yakınlarındaki Kereç kentinde de rejim karşıtı slogan atan göstericilere müdahale eden güvenlik güçleri ile eylemciler arasında gerginlik yaşanmıştı.

İRAN'DAKİ EKONOMİK KRİZ

İran'ın Meşhed kentinde aralık ayında ekonomik sorunlar sebebiyle başlayan, ardından İsfahan'ın da aralarında bulunduğu birçok kente yayılan gösterilerde 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede doların hızla yükselişe geçmesi üzerine geçen ay başkent Tahran'ın en önemli alışveriş merkezlerinden "Büyük Çarşı" esnafı da ekonomik gidişatı gerekçe göstererek kepenklerini kapatmış, bu durum ülkede yeni protestoların başlamasına neden olmuştu.

Hükümetin ekonomi alanında aldığı tedbirler doların ateşini düşürmediği gibi piyasada yaşanan krizin boyutlarını daha da artırdı. Serbest piyasada dolar 10 bin tümen seviyesini geçti.

Döviz kurundaki ani artış halkın alım gücünü düşürürken iş yerlerinin üst üste kapandığı ve işsizliğin giderek arttığı İran'da sosyal medya üzerinden "genel grev ve protesto" çağrıları yapılıyor.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 23:30
  1. iran
  2. ekonomik kriz

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