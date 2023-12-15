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Dünya İran'da karakola saldırı: 12 ölü
Dünya

İran'da karakola saldırı: 12 ölü

Yeniakit Publisher
2023-12-15 14:14:00 -

İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletinde polis karakoluna düzenlenen saldırıda 12 polis memuru hayatını kaybederken 7 polis memuru da yaralandı.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan eyaletindeki bir karakola gece saatlerinde saldırı düzenlendi.

Sistan ve Belucistan Eyaleti Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, Rask kasabasında bulanan bir polis karakoluna 02.00 sıralarında saldırı düzenlendiğini söyleyerek, "Polis karakoluna düzenlenen terör saldırısında 12 polis memuru hayatını kaybederken, 7 polis memuru da yaralandı. Çıkan çatışmada ise çok sayıda terörist öldürüldü" dedi.

Saldırıyı Ceyşü'l Adl isimli örgütün üstlendiği belirtildi.

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