İran'da enerji kaybı, yılda yaklaşık 100 milyar dolar

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Kalibaf, Meclis'te yaptığı konuşmada konuyla bilgi verdi.

Kalibaf, "Enerji alanında yılda 100 milyar dolara yakın kötü tüketimimiz var. Bu çok büyük bir rakam. Halk ve devletin yararına olacak tasarruf kararları alınmalıdır." dedi.

Ülkesinin daha fazla enerji üretim kapasitesine sahip olmadığını dile getiren Kalibaf, "Enerji tüketim seviyesini azaltmak zorundayız. Konuyla ilgili yapısal kararlar alınmalıdır. Hükümet ve Meclis bu konuda ortak bir anlayışa varmalıdır." ifadelerini kullandı.

İran'da evlerde kullanılan enerjinin dünya ortalamasının 2 buçuk katı fazla olduğu belirtiliyor. Binalarda ısı yalıtımının yetersiz olması ve evlerde kullanılan enerjinin ucuz olmasının sarfiyatın artmasına neden olduğu ifade ediliyor.



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