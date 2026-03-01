  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
New York Belediye Başkanı Mamdani'den İran'a yapılan terör saldırısına tepki İran savaşı sürerken Donald Trump'tan Erdoğan hamlesi CENTCOM'dan İran’a yönelik "Destansı Öfke" Operasyonu paylaşımı New York Times’tan Trump’a sert sözler! “İran saldırısı pervasızca” Tüm kapılar kapatıldı! Gazze’ye geçişler kapatıldı Netanyahu: Hamaney’in artık hayatta olmadığına dair işaretler var Trump: Savaşı bitirmek benim elimde İran'da dehşete düşüren görüntüler 85 öğrenci can verdi! Pezeşkiyan’dan dünyaya çağrı Bahçeli’den küresel savaş uyarısı... “Savaş değil, barış hakim olmalıdır”
Gündem İran: Tarihin en ağır taarruz operasyonu dakikalar içinde başlayacak’
Gündem

İran: Tarihin en ağır taarruz operasyonu dakikalar içinde başlayacak’

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran: Tarihin en ağır taarruz operasyonu dakikalar içinde başlayacak’

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesinin ardından yayımladığı bildiride, "İran Silahlı Kuvvetleri tarihinin en ağır taarruz operasyonu dakikalar içinde başlayacak" denildi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in İsrail-ABD saldırısında öldürülmesinin ardından ülkede tansiyon yükseldi. Devrimi Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri tarihinin en ağır taarruz operasyonu, işgal altındaki topraklara ve ABD güçlerinin üslerine doğru dakikalar içinde başlayacak" ifadelerine yer verildi.

İran lideri Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelini katledildi iddiası
İran lideri Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelini katledildi iddiası

Dünya

İran lideri Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelini katledildi iddiası

İran doğruladı: Dini lider Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetti
İran doğruladı: Dini lider Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetti

Dünya

İran doğruladı: Dini lider Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetti

İran Devrim Muhafızları'ndan Hamaney açıklaması: 'Ezici ve kesin bir intikam alacağız'
İran Devrim Muhafızları'ndan Hamaney açıklaması: 'Ezici ve kesin bir intikam alacağız'

Dünya

İran Devrim Muhafızları'ndan Hamaney açıklaması: 'Ezici ve kesin bir intikam alacağız'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23