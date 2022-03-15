İran: Savaşı açıkça kınıyoruz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ukrayna'daki duruma, bölgesel ve uluslararası arenada meydana gelen yeni gelişmelere değinerek, "Buna kayıtsız kalamayız. Ukrayna, Afganistan, Yemen veya dünyanın neresinde olursa olsun savaşı açıkça kınıyoruz." dedi.

Fars haber ajansının haberine göre İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan başkanlığındaki heyet Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşmek üzere Moskova'ya gitti.

Gazetecilere gezinin amaçları konusunda açıklamalarda bulunan Abdullahiyan, "Arkadaşlarımla yaptığımız Moskova ziyaretinin birkaç amacı var. İlk hedef Sayın Reisi'nin Moskova ziyareti sırasında iki ülkenin liderlerinin varmış oldukları anlaşmaları takip etmek." diye konuştu.

İkinci konunun Ukrayna'daki durum, bölgesel ve uluslararası arenada meydana gelen yeni gelişmeler olduğunu belirten Abdullahiyan, "Buna kayıtsız kalamayız. Ukrayna, Afganistan, Yemen veya dünyanın neresinde olursa olsun savaşı açıkça kınıyoruz. Ülke ve milletlere tek taraflı yaptırım uygulanmasını yanlış buluyor ve yaptırımları kınıyoruz. Ukrayna sorununa siyasi bir çözüm için odaklanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, ziyaret sırasında ele alınacak üçüncü konunun yaptırımların kaldırılmasına yönelik Viyana görüşmelerinin takibi olduğunu söyleyerek, medyada, Rusya'dan gerekli desteğin alınamayacağına dair haber ve yorumların yer aldığına işaret etti.

Lavrov ile yaptığı son telefon görüşmesine atıfta bulunan Abdullahiyan, "Sayın Lavrov ile geçen hafta yaptığım telefon görüşmesinde böyle bir izlenim edinmedim, umarım bugünkü görüşmelerde Rusya ile iyi bir anlaşma yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle Viyana'da İran İslam Cumhuriyeti'nin yanında yer alarak net bir sonuca ulaşacağız." şeklinde konuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Abdullahiyan'ın, Rus meslektaşı ile Viyana'daki gelişmelere dair birkaç özel konuda istişarelerde bulunacağını, İran'ın Ukrayna'daki gelişmelere dair yapabileceği yardımlar ve savaşın diğer bölgelere sıçramaması için alınması gereken sorumluluklara dair değerlendirmelerde bulunacağını söylemişti.

Emir Abdullahiyan'ın Moskova ziyaretine atıfta bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, Batı yaptırımlarının Rusya'nın İran ile işbirliğini güçlendirme yaklaşımını baltalamayacağını kaydetmişti.