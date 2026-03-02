  • İSTANBUL
İran savaş uçakları ve İHA’larının vurulduğu anların görüntülerini yayınladılar

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın savaş uçaklarının ve insansız hava araçlarının (İHA) vurulduğu hava saldırılarının görüntülerini yayınladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’ı hedef alan saldırılarla ilgili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. CENTCOM, İran’ın savaş uçaklarının ve İHA’larının vurulduğu hava saldırılarının görüntülerini yayınladı. Yapılan kısa açıklamada, "ABD güçleri, İran rejiminin oluşturduğu yaklaşan tehditleri ortadan kaldırmak için cesur adımlar atıyor. Saldırılar devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

ABD, İran’ın balistik füze yeteneklerini hedef almıştı
CENTCOM, günün erken saatlerinde İran’ın balistik füze yeteneklerini hedef alan saldırıların görüntülerini yayınlamıştı. Yapılan açıklamada, İran rejiminin balistik füzeleri pervasızca kullanması ve yaymasının on yıllardan bu yana ABD ve müttefikleri için tehdit oluşturduğu savunularak, "Şimdi, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla, ABD güçleri bu tehdidi ortadan kaldırıyor" ifadelerine yer verilmişti.

