SON DAKİKA
İran istihbaratının içler acısı halini Ahmedinejad'dan dinleyin Hamaney suikastına Rusya'nın tepkisi gecikmedi: Putin’den katil ABD-İsrail'in hain saldırılarına sert açıklama ABD-İsrail Tahran'daki Kızılay binası ile hastaneleri vurmaya başladı İran'da geçici konsey üyeleri de belli oldu Onu bazıları hala anlayamadı! Erbakan Hoca İran’ı yıllar önce böyle uyarmış Tahran'da karargah vuruldu: İsrail saldırı anına ait görüntüleri paylaştı Sosyal medyada gündem olan iddia! “Türkiye’de yaşanmaz” dedi şimdi yardım bekliyor Terörist kardeşler İran'a saldırdı! İran medyası açıkladı: Hamaney'in yerine geçici olarak Ayetullah Arafi atandı Hamaney adım adım böyle öldürüldü? CİA, Mossad, yapay zeka işbirliği yaptı, füzeler ateşlendikten 2 saat 5 dakika sonra hedefi vurdu
Gündem Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu
Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu

Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine 4 füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Bölgedeki çatışmaları tehlikeli ve yeni bir seviyeye taşıyan bu saldırıya ilişkin ABD tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Devrim Muhafızları Ordusu, uçak gemisinin dört balistik füze ile hedef alındığını belirterek, "Kara ve deniz, terörist saldırganların mezarlığı haline gelecektir" dedi.

Saldırı İran-ABD çatışmasını tehlikeli yeni bir seviyeye taşırken ABD tarafından saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İran’a saldırı Orhan Miroğlu’nu da sevindirdi! Orhan yine Kürdistan hayalleri görmeye başladı
İran’a saldırı Orhan Miroğlu’nu da sevindirdi! Orhan yine Kürdistan hayalleri görmeye başladı

İran’a saldırı Orhan Miroğlu’nu da sevindirdi! Orhan yine Kürdistan hayalleri görmeye başladı

Hamaney adım adım böyle öldürüldü? CİA, Mossad, yapay zeka işbirliği yaptı, füzeler ateşlendikten 2 saat 5 dakika sonra hedefi vurdu
Hamaney adım adım böyle öldürüldü? CİA, Mossad, yapay zeka işbirliği yaptı, füzeler ateşlendikten 2 saat 5 dakika sonra hedefi vurdu

Hamaney adım adım böyle öldürüldü? CİA, Mossad, yapay zeka işbirliği yaptı, füzeler ateşlendikten 2 saat 5 dakika sonra hedefi vurdu

İran savaşı AB’ye taşıdı: Güney Kıbrıs'taki İngiliz üslerine füzeli saldırı
İran savaşı AB’ye taşıdı: Güney Kıbrıs'taki İngiliz üslerine füzeli saldırı

İran savaşı AB’ye taşıdı: Güney Kıbrıs'taki İngiliz üslerine füzeli saldırı

Tarağını getirin şunun..! Komşusu İran yanıyor, Paşinyan mısır-hamur yiyip, paylaşıyor...
Tarağını getirin şunun..! Komşusu İran yanıyor, Paşinyan mısır-hamur yiyip, paylaşıyor...

Tarağını getirin şunun..! Komşusu İran yanıyor, Paşinyan mısır-hamur yiyip, paylaşıyor...

Hamaney'in yanı başından İsrail ajanı çıktı! Dibine kadar sızıp...
Hamaney'in yanı başından İsrail ajanı çıktı! Dibine kadar sızıp...

Hamaney'in yanı başından İsrail ajanı çıktı! Dibine kadar sızıp...

İran, ABD’ye ait MQ-9 Reaper SİHA’yı düşürdü
İran, ABD’ye ait MQ-9 Reaper SİHA’yı düşürdü

İran, ABD’ye ait MQ-9 Reaper SİHA’yı düşürdü

Yorumlar

Saffet

ALLAHIM BUNU duydum ya canımı alsanda üzülmem

İ. Keskin

Vira Bismillah!
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
