Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine 4 füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Bölgedeki çatışmaları tehlikeli ve yeni bir seviyeye taşıyan bu saldırıya ilişkin ABD tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Devrim Muhafızları Ordusu, uçak gemisinin dört balistik füze ile hedef alındığını belirterek, "Kara ve deniz, terörist saldırganların mezarlığı haline gelecektir" dedi.
Saldırı İran-ABD çatışmasını tehlikeli yeni bir seviyeye taşırken ABD tarafından saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
